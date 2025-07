Prefeituras de Jaguariaíva e Sengés fazem parceria para construção de ponte

Redação - Folha Extra

CAMPOS GERAIS - A Secretaria Municipal de Agropecuária (SEAGRO) de Jaguariaíva concluiu recentemente a construção de uma ponte em parceria com a Prefeitura de Sengés. A estrutura foi finalizada em cerca de seis dias, entre o início da limpeza da área e a conclusão da obra. A iniciativa contou com a colaboração direta entre os dois municípios vizinhos onde Jaguariaíva forneceu os materiais necessários e Sengés disponibilizou a mão de obra.

A nova ponte beneficia diretamente moradores e produtores rurais da região, facilitando o tráfego de veículos e o escoamento da produção agrícola. A obra se soma a uma série de ações realizadas pela SEAGRO desde o início do ano com foco na infraestrutura rural.

Entre janeiro e a primeira quinzena de julho de 2025, a Secretaria Municipal de Agropecuária já contabiliza a construção ou recuperação de 32 estruturas, entre pontes e bueiros, em diferentes localidades da zona rural de Jaguariaíva. As ações fazem parte de um esforço contínuo da pasta para garantir melhor acesso e segurança no tráfego em estradas rurais, especialmente durante períodos de maior volume de chuvas, quando pontes e travessias sofrem maior desgaste.

A cooperação entre municípios também reforça a importância de ações conjuntas no atendimento às demandas da população que vive em áreas de divisa e utiliza estruturas compartilhadas. A ponte recém-construída é um exemplo de como parcerias intermunicipais podem trazer benefícios concretos à população rural.

A SEAGRO segue com seu cronograma de atendimentos no interior de Jaguariaíva, realizando manutenções, melhorias e atendendo solicitações das comunidades rurais, priorizando trechos com maior necessidade de acesso para transporte escolar, serviços de saúde e escoamento da produção agrícola e pecuária.