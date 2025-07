Encontro de Carros Antigos reuniu dezenas de clássicos em Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - No último fim de semana, a cidade de Sengés, nos Campos Gerais, sediou a segunda edição do Encontro de Carros Antigos. O evento, realizado pela prefeitura em parceria com o grupo Velhos Guerreiros, atraiu dezenas de veículos clássicos que marcaram época e reuniu centenas de pessoas, entre entusiastas, colecionadores, admiradores e visitantes, em uma celebração repleta de história, nostalgia e paixão pelo automobilismo antigo.

Durante o evento, que aconteceu entre o sábado (12) e o domingo (13), Sengés recebeu 195 veículos antigos, desde os modelos que deram início à era dos automóveis até modelos antigos mais modernos, que revolucionaram os gostos pelos clássicos. Com entrada gratuita, o evento ofereceu uma experiência nostálgica para o público, com modelos que marcaram gerações e encantam entusiastas até hoje.

Prefeito Gerson Nunes participou do evento e acompanhou de perto a exposição dos clássicos. Foto: Divulgação

Para o prefeito Gerson Nunes, que acompanhou de perto a exposição dos veículos, o evento foi um sucesso, valorizando a cultura e criando uma tradição para a população sengeana. “Esse encontrou já se tornou uma tradição. Reunimos famílias, apaixonados por carros antigos e visitantes de várias cidades em um ambiente organizado, animado e acolhedor. Nosso compromisso é continuar incentivando esse tipo de iniciativa, que valoriza a nossa cultura e oferece lazer de qualidade para todos”, afirmou.

Além das exposições dos modelos, a programação do evento também contou com shows ao vivo, praça de alimentação e espaço para toda a família, reforçando o caráter cultural e social do evento. Representada pelo prefeito, a prefeitura de Sengés agradeceu a participação de todos os expositores, equipes envolvidas e visitantes que participaram de mais esta edição do evneto.

No entanto, as atrações culturais em Sengés não param por aí. Nesta sexta-feira (18), a cidade lançará um filme que conta a história do município e, no dia 27, receberá o Encontro de Grau, um evento que acontecerá gratuitamente entre as 13h30 e 17h00.