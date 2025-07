Guto Silva anuncia mais de R$ 10 milhões em investimentos para Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, anunciou uma nova emenda para a pavimentação do município de Sengés, nos Campos Gerais. O valor, que ultrapassa os R$ 10 milhões, será investido no recape asfáltico das ruas da cidade, que já estão em obras com emendas do programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Estado.

Este novo valor, que foi anunciado pelo secretário em uma reunião na Secretaria das Cidades (SECID) com o prefeito Gerson Nunes, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o deputado Ademar Traiano (PSD) e outros representantes que participaram deste momento de extrema importância para a continuidade das obras no município.

O prefeito Gerson Nunes, que vem trabalhando para ampliar a pavimentação da cidade desde o início do seu mandato, celebrou a conquista da emenda, e agradeceu aos representantes do Governo pelo valor destinado. “Obrigado ao governador Ratinho Junior, ao secretário das Cidades, Guto Silva, e ao presidente da CCJ, o deputado Traiano pela emenda”, disse o prefeito.

A emenda, faz parte de um novo programa lançado pela Secretaria de Estado das Cidades, intitulado como Programa Estadual Pavimentação sobre Pedras Irregulares, uma espécie de continuidade do programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Estado. Ao todo, a pasta destinará R$ 977 milhões para pavimentação nos municípios paranaenses, e a estimativa é que mais de 300 municípios sejam contemplados.

Segundo o secretário Guto Silva, esta nova etapa dos investimentos em pavimentação atenderá uma demanda comum em todo o Paraná, que é a pavimentação de ruas com calçamentos de pedras irregulares, como as revestidas por paralelepípedos ou pedras poliédricas.

“Começamos com ruas em leito natural, de chão batido, com poeira, e agora estamos avançando para as vias que têm calçamento com pedras, que já contam com iluminação e galerias pluviais, mas que precisam de um asfalto definitivo. O governador autorizou esse novo investimento, e vamos destinar quase R$ 1 bilhão para essa fase”, explicou.

Contudo, esta não é a primeira emenda destinada a Sengés para avançar nas obras de recape asfáltico. Além dos R$ 10 milhões anunciados por Guto Silva, o município foi contemplado com outras verbas do Governo. Em abril, o prefeito Gerson Nunes, acompanhado do vice-prefeito Motta Ribeiro, esteve no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para assinar um convênio de R$4,2 milhões destinados à pavimentação das ruas dos distritos Reianópolis e Ouro Verde, áreas rurais da cidade.

Com a nova verba, a prefeitura poderá ampliar as áreas que receberão o recape asfáltico, garantindo que o serviço chegue à mais famílias, levando segurança e qualidade nas ruas. O prefeito Gerson Nunes e toda a prefeitura celebram este momento, que ficará marcado por impulsionar as obras e o desenvolvimento de Sengés.