Morre Wagner Basílio, ex-jogador de Corinthians, São Paulo e Bahia

O ex-jogador Wagner Basílio morreu na última terça-feira (15) em São Paulo, aos 65 anos. O ex-zagueiro teve passagens vitoriosas por Corinthians, São Paulo e Bahia, que publicaram notas de pesar em suas redes sociais. Wagner Basílio sofria de problemas renais desde 2019.

Wagner Basílio estreou no futebol pelo Corinthians e participou das conquistas de 1979, 1982 e 1983 do Alvinegro no Campeonato Paulista. “O Corinthians se une aos familiares e amigos neste momento de luto”, publicou o clube.

Wagner Basílio viveu seu auge no São Paulo

Defendendo o São Paulo, o ex-zagueiro fez parte do elenco do Tricolor que conquistou o Campeonato Brasileiro de 1986, tendo cobrado o pênalti que garantiu o título. Também conquistou o Paulista de 1987. “Nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos. Wagner Basílio estará para sempre em nossa #MemóriaTricolor”, escreveu o SPFC.

Entre o fim da década de 80 e início dos anos 90, Wagner Basílio teve passagem marcante pelo Bahia, onde foi semifinalista do Brasileirão de 1990 e campeão estadual de 1991. “Campeão estadual de 91, somou 170 jogos entre 89 e 92. Fez três gols, todos cobrando falta, uma de suas principais credenciais. (…) Nossa solidariedade a familiares e amigos”, manifestou o Esquadrão.

Wagner Basílio também defendeu a Seleção Brasileira. Em 2021, passou por um transplante renal, após esperar anos por um rim compatível. Ele chegou a ter apenas 25% de função em um dos órgãos.

