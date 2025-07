Conselho de Turismo de Jaguariaíva inclui novos representantes e setores

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Jaguariaíva realizou no último dia 10 sua 2ª reunião ordinária de 2025. O encontro ocorreu nas dependências da Casa de Cultura Professor “Doutor João Batista da Cruz” e contou com a participação dos membros do conselho, representantes da administração municipal e do setor turístico local.

Durante a reunião, foi aprovada a inclusão de novos segmentos do trade turístico na composição do COMTUR. A partir de agora, meios de hospedagem, guias de turismo, bares, restaurantes e representantes do cicloturismo passam a ter assento no Conselho, ampliando a participação da iniciativa privada e fortalecendo a integração entre os diferentes setores que compõem a cadeia do turismo no município.

Com a medida, o Conselho busca promover uma atuação mais representativa e alinhada às necessidades do setor, incentivando a construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo em Jaguariaíva. A participação dos novos segmentos também visa contribuir na elaboração de projetos e ações estratégicas que possam impulsionar o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e valorização das potencialidades locais.

A ampliação da representatividade foi considerada pelos conselheiros como um avanço importante para o fortalecimento da governança turística municipal. O COMTUR segue atuando em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Turismo e com o objetivo de consolidar Jaguariaíva como destino turístico no Paraná. A próxima reunião está prevista para o segundo semestre de 2025.