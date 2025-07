Vacinação aumenta e internações por síndromes respiratórias diminuem no Paraná

Redação - Folha Extra

SAÚDE - O Paraná já aplicou 3,4 milhões de doses da vacina contra a gripe em 2025. Entre os grupos prioritários — como gestantes, crianças e idosos — a cobertura vacinal atingiu 51,67%, colocando o Estado na segunda posição no ranking nacional, atrás apenas do Piauí, com 54,47%. O avanço da campanha tem refletido na redução dos casos, internações e óbitos por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

Na comparação da semana epidemiológica nº 28 (de 6 a 12 de julho), os casos confirmados de SRAG caíram quase 50% em relação ao ano passado. Em 2023, foram registrados 550 casos; em 2024, o número subiu para 581; já em 2025, houve queda para 293 casos. Dados do Laboratório Central do Estado (Lacen/PR) mostram que a Influenza A caiu de 21,24% para 18,38% entre as amostras positivas. O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) manteve estabilidade, oscilando de 28,16% para 28,13%. O Rinovírus apresentou aumento, passando de 18% para 20,03%.

A taxa de ocupação hospitalar no Estado permanece estável. De acordo com a Secretaria da Saúde, os leitos de enfermaria adulto estão com 55% de ocupação e os pediátricos com 36,5%. As UTIs têm taxa de ocupação de 89% para adultos e 78% para o público infantil. Apenas 5% dos leitos ocupados são relacionados à SRAG.

Desde a publicação da Resolução nº 1.014/2025, que decretou alerta para SRAG no Paraná, mais de 1 milhão de vacinas foram aplicadas, elevando a cobertura entre os grupos prioritários em quase 10 pontos percentuais. A Secretaria da Saúde também ampliou a rede hospitalar com 135 novos leitos em diversas regiões do Estado.

Em 2025, o Paraná já contabiliza 17.258 casos e 981 mortes por SRAG. A maior incidência ocorre em crianças menores de seis anos (39% dos casos) e idosos acima de 60 anos (35,5%). Quanto aos óbitos, 709 foram de idosos, seguidos por pessoas de 50 a 59 anos (104 mortes) e crianças abaixo de seis anos (52).