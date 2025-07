Reajuste salarial de servidores públicos é aprovado em Wenceslau Braz

Prefeito Polaco e vice-prefeito Rick após entrevista com a reportagem da Folha. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A noite da última segunda-feira (14) foi marcada por uma conquista história para os servidores públicos de Wenceslau Braz, região do Norte Pioneiro. Em uma Sessão Ordinária, realizada na Câmara dos Vereadores, foi aprovado o Projeto de Lei 06/2025, que reajusta o salário base de todos os servidores públicos do município. A nova proposta foi aprovada por unanimidade entre os vereadores, depois de diversas análises e buscas pelo equilíbrio financeiro do município.

O projeto havia sido divulgado pela prefeitura em maio deste ano, mas após divergências entre a prefeitura e os vereadores, o projeto passou por novas análises e estudos, garantindo que todos os servidores fossem beneficiados com a medida. Inicialmente, o projeto previa o reajuste de apenas algumas categorias de servidores, conforme seus pisos salariais, mas não avançou na Câmara pelo fato de que os vereadores não aceitaram um reajuste salarial, mas exigiram que o reajuste abrangesse todas as categorias.

Na época da primeira divulgação do projeto, o vice-prefeito Paulo Henrique Lima, o Rick, participou de uma entrevista com a reportagem da Folha, onde explicou que a motivação para reajustar o salário de apenas alguns servidores no início, e posteriormente dos outros, seria o equilíbrio financeiro do município.

“Atualmente, temos um quadro de servidores que conta com cerca de 800 pessoas, o que torna impossível promover a readequação para todos os agentes de uma só vez sem comprometer os gastos com funcionalismo. Isso não significa que o planejamento não seja para atender a todas as classes, mas sim que iremos realizar de forma escalonada”, explicou na época.

No entanto, ao ser encaminhado para votação na Câmara, os vereadores não aprovaram o reajuste parcial, e a votação foi suspensa para a análise da possibilidade do reajuste para todos os servidores. “Foi então que nós estudamos, fizemos análises para ver se poderíamos reajustar o salário de todos. Nós temos a liberdade de utilizar 51% da folha para fazer o reajuste, e os estudos apontaram que, se reajustássemos o salário de todos, utilizaríamos 49% da folha, o que nos deu a liberdade para enviar a nova proposta”, disse Rick em uma entrevista com a reportagem.

“Com os dados, conseguimos ver que não teremos um impacto negativo no orçamento municipal, e vamos conseguir pagar todos os nossos servidores com os novos salários e os benefícios também serão reajustados da maneira correta, sem deixar a prefeitura em apuros”, destacou.

Com a liberdade de oferecer o reajuste para todos os servidores, o prefeito Luiz Carlos Vidal, o Polaco, e Rick enviaram o projeto novamente para a Câmara, que realizou a votação na noite da última segunda-feira. “Todos os vereadores aprovaram o novo projeto, e agora todos os nossos servidores terão seus salários reajustados, e isso vai acontecer a partir do próximo mês já”, destacou Rick.

Ainda em entrevista, o vice-prefeito destacou o impacto que isso terá na qualidade de vida dos servidores, tendo em vista que além do salário base, outros benefícios também serão aumentados. “O anuênio deles também vai aumentar, outros benefícios que eles têm direito também serão reajustados, e isso terá um impacto significativo na vida dos servidores. Não será apenas um salário reajustado, mas a renda familiar também será impactada”, afirmou.

O prefeito Polaco e o vice-prefeito Rick celebraram a aprovação do reajuste salarial, enfatizando a importância da medida para os servidores públicos de Wenceslau Braz. Segundo Rick, mais de 200 servidores serão beneficiados com o novo salário base, atendendo a uma antiga expectativa da categoria. “É uma conquista muito esperada por todos. Sabemos da importância desse reajuste para a valorização dos nossos servidores”, afirmou.