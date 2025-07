Atleta paralímpico do Norte Pioneiro conquista prata em campeonato na Coreia do Sul

Redação - Tá no Site

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O atleta paralímpico João Gabriel, natural de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, conquistou a medalha de prata em sua estreia internacional no World Parataekwondo Challenge, realizado no dia 11 de julho em Chuncheon, Coreia do Sul. A competição reuniu atletas de alto nível e somou pontos importantes para o ranking mundial da modalidade.

Revelado nas categorias de base do projeto Gilberto Taekwondo, João Gabriel representou o Brasil em combates contra adversários da Turquia, Arábia Saudita, Brasil e, na final, enfrentou um atleta do Marrocos. O desempenho garantiu ao paratleta a segunda colocação no torneio e 40 pontos no ranking internacional, projetando seu nome entre os principais do mundo em sua categoria.

João Gabriel iniciou sua trajetória no esporte em Santo Antônio da Platina, sob a orientação do Mestre Gilberto Oliveira. Atualmente, integra a Equipe Madureira, com base em Londrina, onde treina com o Grão-Mestre Madureira, o técnico Diogo Freire e o auxiliar técnico John Lee. O atleta faz parte da seleção paralímpica brasileira de taekwondo e teve o acompanhamento do técnico nacional @ferlatkd durante a competição na Coreia.

A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) também esteve presente no suporte à delegação brasileira. O resultado de João Gabriel é considerado expressivo para o parataekwondo nacional e evidencia a força da nova geração de atletas paralímpicos do país.

A conquista foi celebrada por sua equipe de origem e pela comunidade esportiva de Santo Antônio da Platina. Nas redes sociais, o projeto Gilberto Taekwondo destacou o orgulho pela conquista e o potencial do atleta em representar o Brasil nas principais competições do cenário internacional.

Com a medalha de prata, João Gabriel reforça sua posição no cenário mundial e segue em preparação para novos desafios e competições futuras no circuito do parataekwondo.