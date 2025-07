Campanha do agasalho distribui mais de três mil peças em Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARAIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Mulher e Família (SEDESMF), finalizou a Campanha do Agasalho 2025 com a distribuição de mais de 3 mil peças de vestuário e cobertores a famílias em situação de vulnerabilidade. A ação contou com o apoio de empresas da região e do comércio local, com arrecadações realizadas entre os dias 4 e 30 de junho.

Durante a campanha, foram recebidas 950 peças de inverno, 2.570 peças de verão, 143 cobertores e 74 pares de calçados. A mobilização teve a participação de empresas como B.O. Paper, Arauco, Braspine, Valor Florestal, além da Associação Comercial e Empresarial de Jaguariaíva (ACIAJA) e comerciantes locais. Os pontos de coleta estiveram espalhados por diferentes regiões do município, promovendo a adesão de moradores e colaboradores.

A entrega dos donativos ocorreu no dia 2 de julho, em pontos estratégicos como a Estação Cidadã “Agente Durvalino Azevedo”, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Pedrinha e Primavera, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Morro Azul e dos Lanças, atendendo também a população da zona rural.

A equipe da SEDESMF foi responsável por organizar a triagem e distribuição dos itens. Ao final da campanha, a secretária da pasta agradeceu o envolvimento da equipe técnica, das empresas parceiras e da Guarda Civil Municipal, que atuou no apoio logístico das ações. A campanha reforça o trabalho social realizado em Jaguariaíva com foco no apoio direto às famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de baixas temperaturas.