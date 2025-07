Joaquim Távora recebe Motocross, Encontro de Motociclistas e Festa da APAE neste final de semana

Eventos acontecerão neste final de semana, com início na sexta-feira (18)

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JOAQUIM TÁVORA - O município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, se prepara para um fim de semana movimentado e repleto de atrações. Entre os dias 18 e 20 de julho, a cidade será palco de três grandes eventos que prometem agitar moradores e visitantes. O município receberá a 5ª Etapa da Copa Paraná de Motocross, o 12º Encontro de Motociclistas e Triciclistas, e a tradicional Festa da APAE.

Considerado um dos maiores eventos da cidade, o Encontro de Motociclistas e Triciclistas, organizado pelo Motociclistas de Quinta, em parceria com a prefeitura do município, será realizado em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e contará com uma extensa programação cultural e gastronômica. Durante os três dias, os apaixonados por duas (e três) rodas poderão conferir a presença de aproximadamente 1,2 mil motociclistas e 300 motos, que estarão expostas para os entusiastas e admiradores.

11º Encontro de Motociclistas e Triciclistas de Joaquim Távora, realizado no ano passado. Foto: Divulgação

A música também será destaque no encontro, com seis bandas confirmadas. Para agitar o final de semana, estão confirmadas a Banda Akaso, Meu Nome não é Johnny, Flávia V8, Boca do Sertão, Karina Long Band e um cover de Raul Seixas. Os shows vão abranger diversos estilos, como rock, pop, jazz e country, garantindo entretenimento para todos os gostos. Vale ressaltar que a entrada no evento será gratuita.

A parte gastronômica ficará por conta da APAE, que organizará a praça de alimentação com cardápio variado: churrasco, maionese, tutu de feijão, arroz, saladas, cachorro-quente, pastel, espetinhos, doces caseiros e bebidas em geral. Toda a renda obtida com a venda dos alimentos será destinada à manutenção da instituição, garantindo mais qualidade, segurança e a continuidade de seus atendimentos no município.

Para agitar ainda mais o final de semana, a cidade será a sede da 5ª Etapa da Copa Paraná de Motocross, uma competição que atrai pilotos de todo o estado. As provas serão realizadas no sábado (19) e domingo (20), com expectativa de disputas acirradas e grandes manobras que prometem empolgar o público.

Além das corridas, a organização anunciou o sorteio de cinco prêmios de R$ 1 mil entre os pilotos inscritos e presentes no evento, incentivando ainda mais a participação de competidores experientes e novos talentos da modalidade.