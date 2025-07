Alexandre Curi apresenta plano de futuro para o Paraná em encontro no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Na noite da última sexta-feira (11), o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), o deputado Alexandre Curi (PSD), esteve na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, afim de apresentar uma prestação de contas do seu mandato e debater estratégias para o crescimento sustentável do Estado nas próximas décadas. O evento reuniu mais de 700 pessoas, entre prefeitos, vereadores, empresários, representantes de organizações e lideranças da região.

A iniciativa fez parte de uma série de encontros que vêm sendo realizados pelo parlamentar em diversas regiões, afim de construir um projeto de futuro para o Paraná. Além do Norte Pioneiro, o evento já foi realizado no Sudoeste e Noroeste do Estado, além da Região Metropolitana de Curitiba, levando os debates e buscas por estratégias para aprimorar o crescimento sustentável no Paraná.

“O que estamos buscando construir é um projeto coletivo, ouvindo as demandas de cada região e pensando o Paraná pelos próximos 30 anos. Na política, ninguém faz nada sozinho. É a união de esforços que faz a diferença”, afirmou o deputado durante o evento.

Em fala, o deputado destacou os avanços recentes do Estado, em áreas como a educação e empregabilidade, atribuindo o momento à gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD). “Hoje o Paraná tem a melhor educação do Brasil, é o Estado mais sustentável do país e está em pleno emprego. Isso é fruto de uma gestão que prioriza políticas públicas e resultados concretos, sem perder tempo com disputas ideológicas”, disse.

"Quem sabe o que uma cidade ou região precisa é quem vive nela”, disse Alexandre Curi. Foto: Divulgação/Assessoria

Ainda no evento, Alexandre Curi também reforçou a importância de os parlamentares ouvirem as demandas de cada região, garantindo assim, a continuidade das políticas que estão sendo bem-sucedidas. “O que o Norte Pioneiro precisa é diferente do que o Sudoeste precisa, que é diferente do que o Noroeste precisa e é diferente do que a Região Metropolitana de Curitiba precisa. Por isso, é fundamental ouvir as demandas regionais. Quem sabe o que uma cidade ou região precisa é quem vive nela”, explicou.

Curi ainda falou sobre o papel da Assembleia Legislativa no desenvolvimento do Paraná, destacando que os recursos economizados pelo Legislativo são investidos diretamente nos municípios. Como exemplo, Curi citou o desenvolvimento do programa de pavimentação urbana Asfalto, Novo Vida Nova, que está transformando muitas cidades no Estado. “Temos visto famílias que esperaram 30, 40, até 50 anos pelo asfalto na porta de casa finalmente sendo atendidas. É uma transformação concreta na vida das pessoas”, ressaltou.

No encerramento do evento, Alexandre Curi destacou que o ciclo de encontros seguirá nos próximos meses em outras regiões, consolidando uma escuta ativa da sociedade para um plano de desenvolvimento de longo prazo. “Tenho o privilégio de conhecer todo o Paraná e ter abertura com as lideranças regionais para que possamos seguir nesta construção coletiva do Paraná do Futuro”, concluiu.