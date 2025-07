Homem tenta matar quatro pessoas em bar da região

Redação - Folha Extra

SENGÉS - Um homem foi preso na madrugada do sábado (12) após deixar quatro pessoas feridas em uma tentativa de homicídio registrada em um bar situado a cidade de Sengés, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o crime aconteceu durante a madrugada em um bar que fica na Praça Central do município. Conforme os relatos de testemunhas, algumas pessoas estavam consumindo bebida alcoólica no local quando houve uma discussão. Depois disso, um dos envolvidos deixou o local, mas retornou portando um revólver e realizou diversos disparos.

Ainda conforme as informações, ao menos quatro pessoas ficaram feridas, sendo socorridas e encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico.

Diante da situação, as equipes policiais deram início as diligências em busca do suspeito que foi localizado em um automóvel circulando pela rodovia PR-239. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma arma utilizada no crime.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com a arma apreendida.