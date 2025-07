Homem com ferimentos graves é encontrado morto dentro de casa

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um homem foi encontrado morto com sinais graves de violência na manhã do domingo (13). A situação foi registrada no bairro Primavera, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a equipe foi acionada por moradores do bairro que encontraram um homem gravemente ferido em uma residência situada ao bairro Primavera. Diante da situação, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação, mas quando chegaram a vítima já estava morta.

O local foi isolado para o trabalho da perícia, sendo acionadas as equipes da Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa para recolher o corpo que foi identificado como sendo Jefferson Quadros de Oliveira, de 29 anos. O cenário era de um crime cruel com o corpo da vítima bastante ferido com indícios de espancamento com algum objeto similar a um pedaço de madeira ou barra de ferro.

O corpo da vítima foi enterrado na manhã da segunda-feira (14) no Cemitério Municipal Parque da Saudade, em Jaguariaíva.

O crime deve ser investigado.