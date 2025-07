Prefeitura de Sengés realiza conferência da Assistência Social

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Nesta quinta-feira (10) a Prefeitura de Sengés, região dos Campos Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. O encontro reuniu mais de 50 participantes no auditório da Câmara Municipal, incluindo técnicos da rede socioassistencial, usuários dos serviços, representantes de entidades e membros da sociedade civil organizada.

Com o tema “20 anos do SUAS: Construção, Proteção e Resistência”, a conferência teve como objetivo principal avaliar a implementação das políticas públicas de assistência social no município e propor estratégias para o seu fortalecimento nos próximos anos. A ocasião marcou um momento importante de reflexão sobre os avanços e os desafios enfrentados pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ao longo das últimas duas décadas.

A abertura do evento contou com a presença da Assistente Social Vandete, representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (SEDF), que destacou a importância das conferências municipais como espaço democrático de participação popular. Em sua fala, ela ressaltou o papel fundamental dos municípios na consolidação de uma rede de proteção social eficiente e comprometida com a garantia de direitos.

A palestra principal ficou a cargo da assistente social Maysa, que trouxe uma análise aprofundada sobre a trajetória do SUAS desde sua criação, em 2005, até os dias atuais. Durante sua apresentação, Maysa abordou temas como o financiamento dos serviços, a valorização dos profissionais da área, a importância dos equipamentos públicos como CRAS e CREAS, além dos desafios impostos por mudanças políticas e cortes orçamentários nos últimos anos.

Ao longo do evento, os participantes foram divididos em grupos de trabalho para debater propostas em quatro eixos temáticos, que posteriormente foram apresentadas em plenária. As sugestões aprovadas servirão de base para a formulação do plano de ação da assistência social de Sengés, além de serem levadas à Conferência Estadual.

A realização da 14ª Conferência Municipal reforça o compromisso da gestão municipal com a escuta ativa da população e a construção coletiva de políticas públicas que assegurem dignidade e proteção às famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa fortalece a participação cidadã e reafirma Sengés como um território comprometido com os princípios do SUAS.