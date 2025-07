Filha de Mr. Catra é presa por aplicar golpes em aposentados e pensionistas

Julia Garcia Domingues, filha do Mr. Catra, foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (9). A filha do funkeiro e mais 6 pessoas são acusadas de aplicar golpes em aposentados e pensionistas. Investigações apontam que o grupo movimentou aproximadamente R$ 5 milhões nos últimos anos.

A prisão aconteceu com a Operação Falsa Portabilidade, que investiga um esquema que fraudava empréstimos consignados. Além do Rio, a operação cumpre mandados no Acre, em Minas Gerais e em Santa Catarina.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos atraiam vítimas com promessas de quitar dívidas, convencendo-os – principalmente aposentados e pensionistas – a contratar novos empréstimos.

Eles ofereciam vantagens como juros mais baixos e prazos maiores para pagamentos. Julia emprestava a conta bancária para receber o dinheiro das vítimas, afirma a polícia.

