Farmavida celebra 16 anos de trajetória com diversas premiações e promoções especiais

WENCESLAU BRAZ Há 14 horas Idoso é atropelado por carro no trevo de Wenceslau Braz Acidente aconteceu por volta das 13h00, no trevo que dá acesso ao município próximo ao Colégio Estadual Professor Milton Benner

TALENTO E DEDICAÇÃO Há 3 dias Fanfarra de Wenceslau Braz se destaca em campeonato interestadual Grupo garantiu o terceiro lugar entre 30 fanfarras de quatro estados e ainda foi vice-campeão no Concurso Brasileiro com participação internacional