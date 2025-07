Jovem quebra pernas e desloca pé durante agachamento com 140 quilos no Paraná

O jovem Luis Pasetti, de 23 anos, quebrou as duas pernas e deslocou o pé direito enquanto fazia agachamento com 140 quilos em um equipamento chamado Smith.

O acidente aconteceu em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e foi filmado. Veja o vídeo.

De acordo com Luis, que é estudante de Educação Física, o acidente aconteceu após ele achar que havia travado a máquina com segurança ao fim do exercício. Em seguida, ao relaxar as pernas para sair da máquina, Luis foi empurrado para baixo pela carga.

Quando tudo aconteceu, o jovem estava acompanhado de um amigo, que o ajudou a sair do aparelho e a procurar ajuda. Além de deslocar o pé, Luis fraturou as duas tíbias e as duas fíbulas, ossos que ficam na parte inferior da perna.

"A dor foi muita [...] Meu único erro foi não ter aceitado ajuda do meu amigo que estava comigo, nunca aceitei para falar a verdade", afirmou.

O caso aconteceu no dia 20 de junho e foi registrado em um vídeo gravado pelo próprio Luis.

O Smith, que foi utilizado por Luis, possui uma barra guiada por trilhos e permite exercícios verticais. O equipamento é comum em treinos de força e garante estabilidade durante agachamentos, por exemplo.

O estudante foi socorrido ainda dentro da academia e, segundo ele, recebeu apoio dos profissionais e responsáveis pelo local, tanto na hora do acidente quanto depois.

"Não foi falha da máquina. Acredito que não tiveram falhas. Foi um acidente que poderia acontecer com qualquer um, em qualquer lugar", relatou.

Recuperação

Luis passou por cirurgia nas duas pernas e está em recuperação em casa. Ele ainda não pode apoiar os pés no chão, mas está sem curativos e pontos. Em breve, deve ser liberado para começar a andar com muletas.

Segundo o jovem, a expectativa é que ele volte a caminhar normalmente em cerca de 10 semanas.

"Acidentes acontecem em qualquer lugar, por isso temos que estar extremamente atentos para que possamos evitar esse tipo de coisa", concluiu.

Profissional de educação física alerta para cuidados no Smith

Segundo a educadora física Márcia Bispo, frequentadores de academia precisam tomar cuidados na hora de executar qualquer exercício, mas principalmente os que envolvem peso.

"Eu gosto de comparar o corpo com uma máquina. O corpo humano é uma máquina super potente, só que como todas as máquinas, ele também tem seu limite. É muito importante que as pessoas entendam que cada movimento deve ser feito cuidadosamente", ressalta.

Ela explica ainda que em aparelhos com peso, os itens devem ser adicionados com cuidado, de forma progressiva. Necessário tomar cuidado, também, com a fadiga do corpo durante as execuções.