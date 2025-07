“Lua do Veado”: entenda a história por trás da lua cheia que aparece uma vez por ano

Lua do Veado é o nome atribuído à Lua cheia do mês de julho, por causa do período em que os animais entram na vida adulta. Foto: Reprodução

A aparição da lua cheia no mês de julho, conhecida como ‘Lua do veado’, vai iluminar o céu na noite desta quinta-feira (10). Segundo o astrônomo, Ary Martins, diretor da Plêiades do Sul, o nome tem origem nos povos originários da América do Norte.

“Para os povos originários da América do Norte era no mês de julho que nasciam os chifres dos cervos,” disse o astrônomo.

O astrônomo explicou que a lua cheia será visível a partir das 18h, brilhando durante toda a madrugada até às 6h de sexta-feira (10).

Segundo Ary, os povos originários tinham em sua cultura o hábito de nomear a lua com a alguma situação da natureza que era central naquele determinado mês lunar.

“Então você tem a Lua das flores, a Lua de morango, a Lua de sangue, inclusive essa lua é associada ao eclipse total da lua,” completa Ary.

O astrônomo explicou que a lua cheia de julho vai estar aparentemente maior e sua observação pode ser feita a olho nu ou por binóculo, ainda mais adequado.

"É um evento que você pode acompanhar o nascimento da lua a partir de algum mirante, ela vai estar grande, mais avermelhada. Mas grande no sentido da ilusão de ótica mesmo porque a lua não fica maior, mas é uma visão muita bonita," explicou Ary.

Luas cheias

Segundo o professor de astronomia da UFG, Manoel Junior, em 2025, a lua cheia do dia 10 poderá ser vista no céu de Goiânia por causa das condições climáticas.

"Como à noite nessa época, há pouca chance de cobertura de nuvens, ela estará muito brilhante no céu, logo após o pôr do sol, voltado para leste-sudeste," afirmou o professor.

Superluas

O professor de astronomia da UFG, Rafael Miloni, explicou que o fenômeno da supelua acontece na fase da lua cheia, vista da Terra, quando o nosso satélite natural está no (ou próximo do) perigeu (quando a lua está mais próxima da Terra).

Ary informou que a vamos ter três superlua este ano. Uma em outubro, outra em novembro e mais outra em dezembro. Esse período é chamado de perigeu porque a lua vai estar de 20% a 30% mais brilhante no céu.