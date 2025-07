Homem armado com facão leva tiro enquanto tentava furtar um carro

Da Redação - Folha Extra

IBAITI - Uma tentativa de furto a um carro terminou com um homem ferido a tiros na noite desta quarta-feira (09). A situação foi registrada na cidade de Ibaiti, no Norte Pioneiro, após o suspeito, que estava armado com um facão, partir para cima dos policiais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h30 os policiais realizavam um patrulhamento pela Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel quando foram abordados por populares que informaram a ocorrência de um furto a um veículo que um homem estava tentando arrombar com um facão. Com isso, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o proprietário do veículo relatou a equipe que escutou o alarme disparar e quando foi ver o que estava acontecendo se deparou com o suspeito armado com um facão. Ainda conforme os relatos da vítima, o indivíduo partiu para cima dele, mas acabou fugindo na sequência.

Os policiais realizaram diligências e encontraram o suspeito escondido nos fundos de uma residência. No momento da abordagem, o homem pegou o facão e partiu para cima dos policiais de forma violenta, sendo necessário realizar dois disparos para garantir a segurança da equipe. O suspeito foi atingido, mas acabou socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital sem riscos.

Frente aos fatos, o facão foi apreendido e entregue a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.