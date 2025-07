Blitz em Wenceslau Braz flagra menor pilotando motocicleta e também várias multas

Da Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - As equipes da Polícia Militar de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, realizaram uma operação de fiscalização de trânsito na noite desta quarta-feira (09). A ação contou com patrulhamento e abordagens em diferentes pontos da cidade, além de uma blitz em frente a sede da Companhia da PM. Ao todo, foram aplicados 54 autos e uma moto que era conduzida por um menor de idade foi apreendida.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h30 durante patrulhamento pela cidade os policiais flagraram um motociclista conduzindo uma Honda Biz em alta velocidade na Rua Rio do Peixe. Com isso, foi realizada a abordagem sendo constatado que o indivíduo era menor de idade e a moto tinha documentos atrasados, sendo a mesma apreendida.

Já das 19h30 as 20h30 foi realizada uma blitz na Rua Sete de Setembro em frente a companhia da PM. Durante a operação de fiscalização, foram abordados diversos veículos para averiguação de documentação e condições trafegabilidade, sendo aplicados 54 autos de infração por diferentes tipos de irregularidades.