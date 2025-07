Tentativa de furto termina com homem baleado ao confrontar policiais e ameaçar moradores em Ibaiti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Na noite da última terça-feira (09), um homem foi baleado e acabou preso após tentar furtar um carro, ameaçar o proprietário com um facão e tentar agredir policiais. O caso aconteceu na cidade de Ibaiti, na região do Norte Pioneiro, por volta das 22h25.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada durante patrulhamento na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, onde os moradores afirmaram que um homem havia tentado furtar um veículo estacionado, utilizando um objeto contundente para danificar o vidro e, posteriormente realizar o furto.

No entanto, ao quebrar o vidro do carro, o alarme disparou, chamando a atenção do proprietário que, junto com uma testemunha, se dirigiu ao carro para ver o que estava acontecendo. Aos policiais, o proprietário disse que ao notarem a tentativa de furto, tentou intervir, auxiliado pela testemunha, mas o suspeito os ameaçou com um facão.

Em seguida, o suspeito fugiu do local e se escondeu nos fundos de uma residência próxima, em uma área com entulhos e obstáculos que dificultaram a ação policial.

Com base nas informações repassadas pelas testemunhas e diante da situação de flagrante, os policiais iniciaram buscas no local. O suspeito foi localizado escondido entre a parede da casa e o muro. No momento da abordagem, ele avançou repentinamente contra os policiais com o facão em punho, desobedecendo às ordens de parada.

Diante da ameaça iminente, foi necessário o uso de arma de fogo para conter a agressão. Dois disparos foram efetuados, o que resultou na neutralização da ameaça.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaiti, onde recebeu atendimento médico e não corre risco de vida. O facão utilizado foi apreendido e a ocorrência encaminhada para os procedimentos legais cabíveis.