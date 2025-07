Governo investiu quase meio milhão em obras para municípios da região

Bandeirantes e Santo Antônio da Platina são as cidades do Norte Pioneiro contempladas com as obras. Foto: DETRAN-PR

As obras para implantação de sinalização viária iniciadas no mês passado em oito cidades já foram concluídas. O investimento soma R$ 1.361.135,39, recursos do Governo do Estado, repassados por meio do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). Na região do Norte Pioneiro, dois municípios foram contemplados, com investimentos totalizando quase meio milhão.

Na região, as cidades contempladas foram Bandeirantes, que recebeu R$ 224.979,74, e Santo Antônio da Platina, que foi contemplada com R$ 238.045,14, totalizando R$ 436.024,88. Além dos municípios do Norte Pioneiro, outras seis cidades paranaenses também foram contempladas, sendo elas Itaipulândia, Borrazópolis, General Carneiro, Marquinho, São Pedro do Ivaí e Agudos do Sul, onde os sinais de trânsito foram instalados pelas empresas vencedoras das licitações, através de convênios celebrados com as prefeituras.

“Essa parceria com o Detran-PR é mais um passo importante para garantir segurança no trânsito de Bandeirantes. Com sinalização adequada, cuidamos da vida das pessoas e reforçamos nosso compromisso com uma cidade mais segura para todos”, destacou o prefeito Jaelson Ramalho Matta, da cidade de Bandeirantes.

Além dos sinais de trânsito, a pasta contou com instalação de placas e pintura do solo. Para o presidente do Detran-PR, Santin Roveda, os investimentos impactam diretamente a vida das pessoas. “Uma sinalização moderna, clara e adequada salva vidas e organiza o tráfego. É um investimento que retorna em forma de segurança e qualidade de vida para todos, refletindo o compromisso do Governo do Estado com todos os seus cidadãos”, destaca.

A sinalização das vias públicas tem o objetivo de garantir a sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez e maior segurança aos veículos e pedestres.

A sinalização vertical, que consiste em placas, é classificada entre as funções de regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições da via, advertir condutores sobre condições com potencial risco, tais como escolas e passagens de pedestres, e indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços, além de transmitir mensagens educativas, dentre outras.

Já a sinalização horizontal – indicações pintadas no solo – tem a função de transmitir mensagens aos usuários sem desviar a atenção do leito da via. Possui como atributos melhor aproveitamento do espaço viário, aumento da segurança em condições adversas, como neblina, chuva, noite, e contribuir para a redução de acidentes.

Ela também tem como objetivos ordenar e canalizar o fluxo de veículos, orientar o fluxo de pedestres, orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, tais como geometria, topografia e obstáculos, complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação e regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No município de Bandeirantes foram instaladas 285 placas e pintados aproximadamente 900 metros quadrados de sinalização.