Sengés anuncia curso gratuito de preparo de pizza para os moradores

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Na tarde desta quarta-feira (09), a prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, em parceria com o Fecomércio, Senac, através da Agência do Trabalhador, anunciou a chegada de um curso de preparo de pizza totalmente gratuito para os moradores. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (14).

Com aulas que ensinam desde o preparo da massa até a combinação dos recheios para uma boa pizza, a prefeitura ofertará o curso de maneira totalmente gratuita, buscando profissionalizar os moradores e prepara-los para o mercado de trabalho na área da culinária.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o curso contará com desenvolvimento do preparo das massas, molhos e também dos recheios, utilizando de técnicas para agradar os paladares.

O curso será ofertado para moradores que tenham no mínimo 16 anos de idade e tenham concluído o 5ª ano do Ensino Fundamental. As aulas serão divididas em duas turmas, separadas por horários. A primeira turma realizará as aulas entre as 14h00 e 17h00, enquanto a segunda será entre as 19h00 e 22h00. Vale ressaltar que, para ambas as turmas, as aulas serão realizadas todos os dias da semana.

Contudo, o curso terá um período de cinco dias, tendo início no dia 28 deste mês e sendo finalizado no dia primeiro de agosto, totalizando 15 horas de ensino, que vai variar entre teorias e práticas.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (14), e estarão disponíveis até o dia 18. Para se inscrever, os interessados devem preencher uma ficha de inscrição que estará disponível na sede da Agência do Trabalhador de Sengés.