Arapoti é contemplada novos kits esportivos após conquistar o Selo Ouro no Esporte

Kits foram conquistados pela obtenção do Selo Ouro no Esporte, no ano passado. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - O município de Arapoti, na região dos Campos Gerais, acaba de receber um importante reforço para o desenvolvimento do esporte local. Na tarde desta quinta-feira (09), a Prefeitura Municipal anunciou a chegada de novos kits esportivos, que irão beneficiar diretamente os projetos e programas mantidos pela administração municipal e ofertados gratuitamente para os moradores.

Os materiais foram conquistados como resultado da conquista do Selo Ouro no Esporte, concedido pelo Governo do Estado no ano passado. A certificação reconhece os municípios que se destacam por suas políticas públicas voltadas ao incentivo da prática esportiva, e Arapoti foi uma das cidades contempladas pelo cumprimento dos requisitos exigidos para o selo, alcançando assim, não apenas o reconhecimento, mas também novos investimentos para dar continuidade aos projetos.

Com a entrega dos novos kits esportivos, a gestão municipal recebe um incentivo para continuar realizando seus programas e projetos voltados para o desenvolvimento do esporte local, garantindo mais qualidade e modernidade nos materiais ofertados para que os responsáveis possam e garantir mais segurança para os participantes, além de ofertar materiais de qualidade durante as práticas.

Kits contam com materiais para diferentes modalidades esportivas. Foto: Divulgação

Entre os materiais recebidos através da conquista do Selo, estão bolas de seis categorias, como futsal, vôlei, futebol e outras, redes, coletes, antenas, luvas, apitos, bombas e diversos outros materiais que, certamente, irão impulsionar os projetos do município. Com isso, a entrega dos kits representa um avanço significativo na estrutura oferecida aos atletas e participantes das atividades esportivas locais.

O investimento reforça o compromisso da atual gestão com o esporte como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e desenvolvimento de talentos. A expectativa é de que os novos equipamentos sirvam de estímulo para ampliar a participação da comunidade nos programas oferecidos, além de qualificar ainda mais os treinamentos realizados nas escolinhas e demais projetos esportivos do município.

Participaram da chegada dos novos equipamentos o prefeito Irani José Barros, o vice-prefeito Jan Roelof Pot, mais conhecido como Potinho, a secretária de Educação, Mayara Ferreira e o chefe da Divisão de Esportes, Riva Mazzetti.