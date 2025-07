Final de semana promete clássicos e nostalgia com Encontro de Carros Antigos em Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Reviver momentos que marcaram gerações, sentir o cheiro de nostalgia no ar e admirar de perto os veículos que fizeram história. Essa é a proposta do Encontro de Carros Antigos que está prestes a acontecer no município de Sengés, nos Campos Gerais. A cidade receberá a segunda edição do evento, que promete reunir amantes de carros, entusiastas dos modelos antigos e os moradores em um momento nostálgico e de diversão.

O evento começar no próximo sábado (12), às 15h00, e segue no domingo (13), com início às 08h00. Com entrada gratuita para o público, o encontro vai muito além de apenas um encontro automobilístico, unindo gerações e promovendo diversas atividades, que vão resultar em ações beneficentes.

Primeiro Encontro de Carros Antigos em Sengés. Foto: Divulgação/Mottanet

A atração principal do evento, como o próprio nome já diz, serão os carros antigos. Desde os primeiros modelos até evoluções nostálgicas, o encontro contará com uma grande diversidade de veículos. Além disso, haverá sorteios, apresentações ao vivo, praça de alimentação e atrações para toda a família.

Com a expectativa de reunir dezenas de veículos, a organização vai entregar troféus para os primeiros 150 expositores do evento e, para participar como expositor, é necessário doar 1kg de alimento não perecível e contribuir com uma taxa de R$ 20,00.

O 2º Encontro de Carros Antigos de Sengés é organizado pelo grupo Velhos Guerreiros de Sengés, um grupo formado por entusiastas do antigomobilismo. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Sengés, que reconhece a importância do evento tanto no aspecto cultural quanto no fortalecimento do turismo local.

Contudo, para aqueles que desejarem maiores informações sobre a exposição dos veículos ou quaisquer informações sobre o evento, podem entrar em contato com Vinícius, através do telefone (42) 9 9250-8163.