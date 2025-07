Governo anuncia nomeação de 988 novos professores para a rede estadual

DA REDAÇÃO/AEN

O governador em exercício Darci Piana e o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, assinaram nesta segunda-feira (7) a nomeação de mais 988 professores para atuar na rede estadual de ensino. Eles foram aprovados no concurso público realizado em 2023 e vão atender escolas dos 32 Núcleos Regionais de Educação do Paraná, dando aula em diferentes disciplinas a partir do segundo semestre letivo.

Os profissionais convocados nesta etapa que por algum motivo não assinaram a nomeação nesta segunda-feira podem tomar posse em até seis meses. Com esse novo grupo, o número de profissionais convocados para o Quadro Próprio do Magistério (QPM) nos últimos anos ultrapassa 4,5 mil em todo o Estado. Até então, o Paraná estava há 10 anos sem realizar concurso público para a contratação de professores.

Piana ressaltou que a nomeação dos novos profissionais representa uma valorização aos professores da rede estadual, o que ajuda o Paraná a continuar como o Estado com a melhor educação do Brasil. “Com esses novos profissionais, passamos a marca de 4,5 mil professores e professoras que vão fazer parte do quadro de ensino da Secretaria de Educação do Paraná”, destacou.

“É mais um grande passo para a melhor educação do nosso Estado e do nosso País. A transformação que fizemos na educação do Paraná, que passou do sétimo para o primeiro lugar no Ideb. Temos recebido comitivas de outros estados para trocar ideias e busca o que temos feito aqui”, ressaltou o governador em exercício.

“Toda a estrutura colocada à disposição dos professores e estudantes e, principalmente, a qualidade dos nossos profissionais faz com que o Paraná tenha a melhor educação do Brasil”.

O secretário Roni Miranda salientou que a contratação de novos profissionais via concurso público é mais uma das medidas de valorização de quem trabalha na educação do Paraná. “Não é apenas o professor que ganha ao ingressar na carreira estadual, mas os próprios estudantes, que terão um profissional que terá um vínculo de trabalho ao longo dos anos”, afirmou.

“Estávamos há mais de 10 anos sem concurso, e agora, além da contratação, estamos trabalhando numa séria de medidas de valorização dos profissionais da educação. Dobramos o padrão de 20 para 40 horas, 2 mil professores vão participar do PDE, que é uma especialização realizada em parceria com as sete universidades estaduais, e também o Ganhando o Mundo Professor, com 250 professores que vão embarcar para o Canadá”, disse.

No final do mês, Piana sancionou a lei que reajusta o salário dos professores do magistério estadual, que terão um aumento médio de 8,5% nos proventos, a ser pago em uma folha excepcional no dia 11 de julho. Além disso, 250 profissionais da rede estadual devem fazer, neste semestre, um intercâmbio profissional no Canadá, por meio do programa Ganhando o Mundo Professor.

A Secretaria de Estado da Educação também permitirá que 2 mil docentes dobrem o padrão de aulas, passando de 20 horas para 40 horas semanais, após uma seleção interna. A efetivação deve ocorrer neste segundo semestre. Além disso, outros 2 mil profissionais vão participar do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), que busca a formação continuada dos docentes que estão em sala de aula, além de permitir o avanço na carreira profissional.

Participaram da solenidade o secretário estadual da Administração e Previdência, Luizão Goulart; o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Marcos Tordoro; a deputada estadual Cloara Pinheiro; e chefes dos Núcleos Regionais de Educação.