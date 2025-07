Sengés revive capítulos de sua história com documentário especial

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Em março deste ano, a cidade de Sengés completou 91 anos de trajetória, carregando uma história repleta de desafios, conquistas e lembranças que marcaram gerações. Para eternizar essa trajetória, a Prefeitura lançou um documentário especial que convida o público a reviver os momentos mais importantes da cidade, por meio de relatos emocionantes de moradores e registros históricos desde os primeiros passos do município nos Campos Gerais.

Intitulado como “Sengés - Memórias de uma Geração”, a produção resgata as raízes, os costumes e as vozes que ajudaram a moldar a história do município. Com relatos e experiências vividas por moradores pioneiros, o documentário busca imergir os telespectadores em uma experiência que busca reviver a essência cultural de Sengés.

O trailer do documentário foi lançado oficialmente e divulgado pela prefeitura no último domingo (06), apresentando um pouco da história e dos momentos que serão revividos no documentário, como os primeiros feitos e registros no município, as primeiras criações, os primeiros moradores e dezenas de histórias contadas pelos próprios moradores sobre as atividades pioneiras que alavancaram o crescimento cultural do município.

De acordo com apurações realizadas pela reportagem da Folha, a organização do documentário reuniu diversas famílias que participaram da construção da cidade e de fatos importantes para sua história. Os primeiros imigrantes, os primeiros comércios e diversos outros fatos históricos que marcaram a trajetória de Sengés até aqui também serão destaques do documentário.

A passagem dos tropeiros pelo município foi um dos principais marcos históricos de sua fundação. Foto: Captura de Tela

No trailer do documentário, alguns moradores contam sobre como a cidade teve início, dando destaque para a passagem de tropeiros pelo local e para a inauguração da Estrada de Ferro, que foi um dos maiores impulsos para o crescimento da cidade, econômico e cultural, sendo um patrimônio histórico até hoje.

Com memórias recheadas de desafios e dificuldades, uma outra experiência relatada no documentário é a Revolução Constitucionalista de 1932, uma guerra entre os estados de São Paulo e Paraná, que teve a cidade de Sengés como um dos palcos de combate. Moradores mais antigos relatam sobre a época, contando sobre como foi a guerra que envolveu os dois estados.

No trailer, uma moradora relembra um dos episódios mais marcantes de sua vida durante o período da guerra: “O tal do avião vermelhinho teve bomba”, recorda. Em seguida, outro morador complementa: “Chegaram até a instalar uma metralhadora lá em cima”.

Apesar de algumas memórias serem mais impactantes do que outras, a história de Sengés é recheada por muitas lembranças que envolvem o desenvolvimento econômico, cultural e marcos que ficarão salvos na memória dos moradores por anos.

Contudo, apenas o trailer foi divulgado até o momento, dando um spoiler dos relatos que serão contados pelos moradores. O lançamento oficial do filme já tem data marcada, e vai acontecer no dia 18 deste mês, às 19h00, na Câmara Municipal de Sengés.