Prefeitura de Jaguariaíva inicia construção de novo CEMEI no bairro Portal do Sertão

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, deu início à preparação do terreno para a construção de uma nova unidade do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Tipo I no bairro Portal do Sertão. Com investimento de R$ 4,6 milhões, a obra será executada pela empresa Nanni Rinaldi & Cia. e representa um importante avanço na expansão da rede municipal de ensino.

A nova unidade contará com uma área total construída de 1.491,37 metros quadrados, projetada para oferecer um ambiente moderno, seguro e acolhedor às crianças da comunidade. O CEMEI terá oito salas de aula e dois berçários equipados com fraldários, atendendo às necessidades das faixas etárias mais jovens da Educação Infantil.

A estrutura também inclui quatro conjuntos de sanitários adaptados, garantindo acessibilidade e conforto aos alunos. Entre os espaços de uso coletivo estão um refeitório amplo, cozinha com despensa, lavanderia, rouparia, copa, almoxarifado, vestiários para funcionários e estacionamento, atendendo às exigências de funcionalidade e eficiência.

Para os momentos de recreação e socialização, a unidade contará com playground, pátio coberto e dois solários, proporcionando espaços adequados para o desenvolvimento integral das crianças. A área administrativa será composta por sala de professores, sala de reuniões, secretaria e direção. A infraestrutura ainda abrange varanda, castelo d’água e casa de bomba, completando o projeto com foco em sustentabilidade e abastecimento.

A construção do novo CEMEI no Portal do Sertão reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria da qualidade da Educação Infantil. A nova unidade permitirá a ampliação da oferta de vagas, beneficiando diretamente famílias da região e contribuindo para o desenvolvimento educacional de Jaguariaíva.

A obra representa mais um passo importante no planejamento estratégico do município, que segue investindo em infraestrutura educacional como forma de garantir mais oportunidades e um futuro melhor para suas crianças.