Jovem atleta do Norte Pioneiro conquista bronze em campeonato Internacional de Jiu-jitsu

Redação - Tá no Site

NORTE PIONEIRO - O jovem atleta João Eduardo, de 15 anos, representou Santo Antônio da Platina no último domingo (6) durante o Kids Internacional da IBJJF, realizado em Curitiba. A competição é considerada uma das mais importantes do jiu-jitsu infanto-juvenil no Brasil e reuniu talentos de diversas regiões.

João Eduardo competiu na categoria pesadíssimo, faixa verde, infanto-juvenil 3. Em duas lutas intensamente disputadas, o platinense demonstrou técnica, resistência e espírito competitivo. Mesmo com uma lesão sofrida durante a semifinal, conseguiu garantir sua colocação no pódio com a medalha de bronze, destacando-se entre os melhores da categoria.

O atleta iniciou imediatamente o processo de recuperação, com acompanhamento médico e fisioterapêutico, visando sua próxima competição. João Eduardo já confirmou presença na 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, marcada para o dia 26 de julho. A competição estadual é uma das mais relevantes do calendário esportivo paranaense e será mais uma oportunidade para o atleta representar sua cidade com dedicação.

João é considerado uma das promessas do jiu-jitsu regional, com participações frequentes em campeonatos e um histórico de bons resultados nas categorias de base. Com o apoio da família, treinadores e comunidade esportiva local, segue evoluindo na modalidade e somando conquistas importantes.

A participação no Kids Internacional reforça o crescimento do jiu-jitsu em Santo Antônio da Platina e a presença ativa de atletas da cidade em competições de alto nível em todo o estado.