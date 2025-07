Mulher que vendia peixes é presa após furtar 20 mil de idoso de 92 anos em Sengés

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

SENGÉS - Uma investigação que cruzou informações de quatro municípios dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro do Paraná, resultou, nesta segunda-feira (7), na prisão de uma mulher acusada de furtar R$ 20 mil de um idoso de 92 anos. O crime aconteceu no final de maio, no Distrito de Reianópolis, distrito de Sengés que faz divisa com São José da Boa Vista, e causou grande comoção no vilarejo pela frieza com que foi executado.

A suspeita, que trabalhava como vendedora de peixes de porta em porta, teria se aproveitado da confiança da vítima — um senhor que vivia nos fundos da casa da filha — para entrar em sua residência e furtar o dinheiro guardado em uma bolsa no guarda-roupa. O montante era fruto de anos de economia pessoal, guardado pelo idoso como reserva para emergências e cuidados com a saúde.

Após o registro da ocorrência, a equipe da Polícia Civil de Sengés, sob o comando do delegado Dr. Isaias Fernandes Machado, iniciou um trabalho meticuloso de investigação. Câmeras de segurança da região ajudaram a traçar os passos da mulher, que já havia deixado o distrito. Informações repassadas por policiais militares de Sengés, São José da Boa Vista, Salto do Itararé e Siqueira Campos foram essenciais para identificar e localizar a acusada.

Câmeras da região ajudaram a Polícia na investigação - Foto Reprodução - Polícia Civil

A prisão foi efetuada na manhã desta segunda-feira em Salto do Itararé, cidade vizinha a Sengés. A mulher foi encaminhada à Carceragem do Depen-PR em Wenceslau Braz, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, ela deve responder por furto qualificado (Art. 155, §4º do Código Penal), com agravantes como abuso de confiança e destreza, além do fato de a vítima ser idosa — o que pode elevar a pena prevista.

“Esse tipo de crime é especialmente grave por vitimar pessoas em situação de maior vulnerabilidade. A resposta rápida reforça o compromisso da Polícia Civil com a proteção dos cidadãos mais frágeis”, destacou o delegado Dr. Isaias Fernandes Machado.

Esta foi a 43ª prisão realizada pela Delegacia de Sengés em 2025, reflexo de uma atuação intensiva de combate à criminalidade por meio de inteligência, articulação regional e foco na proteção das comunidades locais.