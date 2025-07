Acidente mata idoso e deixa criança ferida no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

IBAITI - Um grave acidente de trânsito registrado no início da noite deste domingo (06) deixou um idoso morto e outras duas pessoas feridas, entre elas, uma criança. A colisão frontal envolveu uma caminhonete e um carro na PR-435 em Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 e envolveu uma caminhonete Ford F250 e um automóvel Fiat Uno. Os dois veículos transitavam em sentidos opostos pela PR435 quando, na altura do km 27, se envolveram em uma colisão frontal.

Com a violência do impacto, um homem de 68 anos que dirigia o Uno morreu no local. Já na caminhonete estavam três pessoas, sendo que um adolescente de 16 anos e uma criança de 06 anos ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao pronto socorro de Ibaiti. Já o motorista, um homem de 54 anos, não ficou ferido. Ele realizou o teste do etilometro que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso até a chegada do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.