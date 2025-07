Idoso sofre assalto e é assassinado no centro de Jaguariaíva

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um crime brutal chocou moradores da cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, na manhã desta sexta-feira (04). Um idoso de 82 anos de idade foi encontrado morto no corredor de entrada de sua residência, localizada aos fundos de uma loja no centro do município.

De acordo com informações repassadas oficialmente pela Polícia Civil, a vítima, que morava sozinha no imóvel, foi alvo de um furto e, logo em seguida, assassinada no local, que fica aos fundos da loja Art e Capricho Interiores, na avenida Antônio Cunha.

Frente à situação, as forças responsáveis investigam o caso para descobrir o autor do crime e tomar as providências cabíveis.

Mais informações devem ser divulgadas.