Norte Pioneiro tem saldo positivo na geração de empregos entre janeiro e maio deste ano

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Apesar dos desafios econômicos que ainda persistem em todo o País, a geração de empregos continua alta, ultrapassando os 1 milhão de novos postos de trabalho nos primeiros cinco meses de 2025 em todo o Brasil. No estado do Paraná, foram mais de 80 mil novos postos no mesmo período e, na região do Norte Pioneiro, o número quase chega aos três mil, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Segundo os dados oficiais, que foram divulgados no final do mês de junho, cidades de diferentes portes conseguiram não apenas contratar mais, mas também manter seus trabalhadores em atividade, apontando para uma recuperação consistente do mercado de trabalho. Vale ressaltar que apenas algumas cidades tiveram resultados negativos, mas com diferenças mínimas.

Entre todas as cidades da região, municípios como Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho e Ibaiti puxaram a fila da geração de postos com saldos significativos. Bandeirantes, por exemplo, apresentou um dos melhores desempenhos, com 1.688 admissões frente a 1.160 desligamentos, gerando um saldo de 528 novos empregos formalizados. Em Cambará, foram 254 vagas, enquanto Jacarezinho alcançou a marca de 282 novos postos formais neste período.

Outro destaque da região é a cidade de Siqueira Campos, que registrou 1.833 admissões contra 1.575 desligamentos, alcançando um saldo positivo de 258 empregos. Ibaiti também se destacou no levantamento, com 240 vagas neste mesmo período. Contudo, não foram apenas os grandes centros que ajudaram a região a alavancar o comércio com a geração de empregos.

Cidades menores, como Joaquim Távora, que gerou 168 vagas, Itambaracá, com um saldo de 128 empregos, Wenceslau Braz, com 116, Nova Fátima, que alcançou a marca de 98 vagas, Carlópolis, com 80, e Congonhinhas, com 72, também contribuíram para o saldo positivo da região nestes primeiros cinco meses do ano.

As demais cidades também ajudaram, sendo que apenas sete cidades de toda a região ficaram com saldos negativos. Entre os saldos negativos, Cornélio Procópio lidera, com uma perca de 375 empregos. Na lista também aparecem Figueira, com apenas dois negativos, Salto do Itararé, com -20, Santo Antônio da Platina, com saldo negativo de 86 empregos, São Jerônimo da Serra, com 5, e São José da Boa Vista, com saldo negativo de 16.

Nos demais municípios os saldos foram positivos. Em Abatiá o saldo foi de 45 empregos gerados, enquanto em Andirá o saldo foi de 250. Já em Barra do Jacaré, o saldo foi de 7 vagas. Na cidade de Conselheiro Mairinck, o saldo foi de 3 vagas, assim como em Japira, enquanto em Curiúva o saldo foi de 12 vaga. Em Jaboti o saldo foi de 4 vagas, e em Guapirama foi 28.

Já na cidade de Jundiaí do Sul, as vagas totalizaram um saldo positivo de 17, enquanto em Pinhalão foram 62 vagas no período. Em Quatiguá o saldo final foi de 31 vagas geradas. Com um número mais expressivo em relação aos outros municípios, Ribeirão Claro terminou os primeiros cinco meses com 173 vagas geradas, enquanto Ribeirão do Pinhal alcançou a marca positiva de 44 vagas.

Ainda na lista, aparecem as cidades de Santana do Itararé, com um saldo positivo de 26 vagas, São Sebastião da Amoreira, com 16, e, por fim, a cidade de Tomazina, com 18. No total, o saldo positivo do Norte Pioneiro foi de 2.963 vagas de emprego geradas entre janeiro e maio deste ano.