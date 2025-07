Motociclista fica ferido após colidir com caminhão no centro de Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – Na manhã desta sexta-feira (04), um motociclista ficou ferido após colidir com a lateral de um caminhão no centro de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Segundo populares que estavam no local, o motociclista havia dito que não sentia uma de suas pernas, sendo socorrido por uma ambulância e encaminhado ao hospital.

O acidente aconteceu na rua dos Expedicionários por volta das 10h10 desta sexta-feira, em frente à Lojas Quero-Quero. A reportagem da Folha esteve no local do acidente e, segundo populares que estavam no local no momento da colisão, o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem, passando entre um carro e o caminhão que estava estacionando.

De acordo com as informações, ao tentar realizar a ultrapassagem, o motociclista acabou colidindo com a lateral do caminhão. Outras fontes disseram à reportagem que com o impacto, o motociclista não conseguiu se levantar sozinho, e afirmou que não sentia uma de suas pernas.

Contudo, uma ambulância buscou o motociclista e o encaminhou ao Hospital de Caridade São Sebastião, onde passa por procedimentos médicos. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.