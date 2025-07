Estado vai distribuir uniformes para todos os alunos das escolas de tempo integral

DA REDAÇÃO/AEN – FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná entregou nesta quinta-feira (3) os primeiros uniformes escolares que serão distribuídos para 80 mil estudantes do Paraná Integral, programa da Secretaria de Estado da Educação (SEED) que proporciona ensino integral a alunos da rede estadual. A primeira entrega foi para os 218 estudantes do Colégio Estadual Geraldina da Mota, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Cada estudante receberá um kit com 10 peças: 3 camisetas manga curta, 2 camisetas manga longa, 1 bermuda, 2 calças de agasalho, 1 jaqueta de agasalho, e 1 blusa de moletom. Ao todo, serão entregues até o mês de agosto 80 mil kits nas 412 instituições que fazem parte do programa. O investimento é de mais de R$ 27 milhões.

"Hoje é um dia histórico para a educação do Paraná. São 80 mil estudantes sendo beneficiados por mais esta política pública do Governo. Lembrando que este é um programa de Estado, o que significa que daqui para frente, independentemente do Governo, estes kits chegarão a todos os alunos da Educação em Tempo Integral. Então, estou muito feliz em poder oferecer isso aos nossos alunos”, completou o secretário da Educação, Roni Miranda.

Para a coordenadora da Educação em Tempo Integral da Seed, Marytta Renn, o uniforme permite que os estudantes se integrem ainda mais à comunidade escolar. “Eles precisam se sentir parte daquele lugar, de um grupo, e o uniforme identifica, trazendo também segurança para os pais, sem contar a economia”, disse.

Os pais e alunos comemoram a entrega dos uniformes. “As peças são muito bonitas e de boa qualidade. Sem falar da economia que vamos ter lá em casa com o uso dos uniformes”, comemorou Diana de Fátima Melniski, que além é mãe de um estudante, é servidora do Colégio Estadual Geraldina da Mota.

“Meus pais gastavam bastante dinheiro comprando uniformes. Ainda mais que sou eu e meu irmão estudando aqui. Ganhar assim tantas peças juntas é muito bacana”, celebrou Letícia Nicole Padilha da Silva, de 13 anos, aluna do 8º ano.

“Os pais estão muito felizes também. E o uniforme promove a igualdade entre os alunos. E eles vão estar bem assistidos com roupas durante o ano todo”, reforçou a diretora do colégio em Campo Largo, Tatiana, Luciana Santos Hassi.

PARANÁ INTEGRAL

Com o objetivo de proporcionar aos alunos da rede de ensino estadual uma educação ainda mais abrangente, o Paraná Integral oferta o ensino integral em 412 escolas em todo o Estado. Enquanto no ensino regular os estudantes assistem a cinco aulas diárias, totalizando 25 horas semanais (Ensino Fundamental) e seis aulas diárias totalizando 30 horas semanais (Ensino Médio), na educação integral são nove horas diárias e 45 horas semanais.

A duração das aulas é de 50 minutos, com café da manhã, uma hora de almoço, dois lanches (nos intervalos de 15 minutos) e lanche da saída. No total, os alunos fazem cinco refeições na escola.

“A ideia central do ensino integral é proporcionar uma experiência educacional mais ampla, que visa desenvolver não apenas o conhecimento acadêmico, mas também as habilidades sociais, emocionais e práticas dos alunos. Os ganhos alcançam toda a população: tanto os estudantes quanto os pais, que podem ir trabalhar tranquilamente sabendo que os seus filhos vão passar o dia todo na escola, inseridos numa gama diversificada de atividades, em segurança e sendo bem assistidos”, destacou Miranda.

O programa Paraná Integral ganhou força nessa gestão com a sanção da Lei Estadual 21.658/2023. Ela institui as políticas públicas voltadas à educação em tempo integral em instituições de ensino da rede pública estadual. O programa disciplina a carga horária dos docentes, os conteúdos que precisam ser trabalhados e delimita o escopo da atuação, inclusive para a educação especial.

Nos últimos quatro anos, o número de escolas que oferecem educação integral mais que triplicou no Paraná. Em 2019, o Estado contava com 73 unidades atendendo a modalidade. Em dois anos este número cresceu para 92 e, agora, 412 escolas oferecem educação em tempo integral.