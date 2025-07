Mãe abandona bebê de dois meses na rua para usar drogas no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

IBAITI - Uma mulher foi detida pela equipe da Polícia Militar após abandonar sua filha, uma bebê de dois meses, na rua para ir usar drogas. O crime foi registrado na tarde da quarta-feira (02) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de abandono de incapaz onde uma mulher havia deixado um bebê sozinho na rua para ir comprar drogas. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua José Xavier, no Jardim Pérola, para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram uma mulher que havia amparado a bebê de apenas dois meses de idade sendo informado que a criança foi deixada sozinha na rua enquanto a mãe havia ido comprar drogas. Momentos depois, os agentes se depararam com a mulher portando um cachimbo de fumar crack.

Frente aos fatos, a mulher foi detida e a bebê encaminhada ao hospital do município para receber atendimento médico. A equipe do Conselho Tutelar foi acionada para acompanhar o atendimento a ocorrência e tomar as devidas providências em relação a criança.