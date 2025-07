Com mais de 10 mil casos confirmados, dengue já matou 17 pessoas no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na última terça-feira (01), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou os dados da dengue em todo o Paraná, que segue em uma situação crítica com mais de 82 mil casos confirmados e 97 óbitos causados pela dengue. Na região do Norte Pioneiro, a situação também segue preocupante. Um levantamento organizado pela reportagem da Folha, com base nos dados do último boletim epidemiológico da Sesa aponta que mais de 10 mil casos foram confirmados na região, que tem 17 mortes registradas pela doença até o momento.

No total, até o momento foram confirmados 10.540 casos em toda a região, sendo que a cidade que apresenta os números mais críticos é Carlópolis, que possui 2.272 casos confirmados, e três óbitos causados pela doença. Os números, tanto de casos confirmados quanto de óbitos, são os maiores em toda a região. Com uma quantidade elevada de casos, a cidade de Cambará também aparece na lista, com 1.384 casos confirmados, mas nenhum óbito até o momento.

Já na cidade de Andirá, o número de casos confirmados também é significativo, tendo em vista que 1.114 casos foram confirmados e dois óbitos foram causados pela doença. Os outros 12 óbitos registrados na região ocorreram em sete municípios que, embora não apresentem números expressivos de casos confirmados, contabilizaram mortes em decorrência da dengue. Com 550 casos confirmados, a cidade de Joaquim Távora registrou três óbitos neste ano, sendo que dois deles aconteceram entre maio e junho, e foram confirmados apenas neste último boletim.

Na cidade de Nova Fátima, foram confirmados 329 casos de dengue, sendo que duas pessoas não aguentaram e vieram a óbito. Em Curiúva, o número de casos confirmados de dengue é 421, sendo que na cidade foram confirmados dois óbitos pela doença. Já na cidade de Cornélio Procópio, o número de casos foi mais baixo, chegando a 142, mas o município também registrou dois óbitos pela dengue. A cidade de Ribeirão do Pinhal também teve uma vítima da doença, além de 474 casos confirmados. Confira os dados da Sesa aqui.

Em Jacarezinho, sede da 19ª Regional de Saúde, foram confirmados 564 casos de dengue, e uma pessoa também foi vítima fatal da doença. Na cidade de Assaí, uma pessoa também veio a óbito pela dengue, e 613 casos foram confirmados neste ano. Vale ressaltar que, a partir deste ano, o período epidemiológico começa em janeiro e termina apenas em dezembro, ao contrário dos outros anos, em que o período começava e julho de um ano e terminava apenas em julho do outro ano.

Contudo, nas demais cidades da região não foram registrados óbitos até o momento, mas o aumento de casos segue sendo uma preocupação para as autoridades da Saúde. Municípios como Congonhinhas Mairinck, Figueira, Jaboti, Japira, Pinhalão, Salto do Itararé, Tomazina e Wenceslau Braz possuem menos de 20 casos confirmados cada, sendo que Japira, por exemplo, possui apenas dois casos confirmados.

Outros municípios como Abatiá, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Jundiaí do Sul, Quatiguá, São Jerônimo da Serra e Siqueira Campos possuem menos de 100 casos, enquanto São Sebastião da Amoreira registra 540 casos, Santo Antônio da Platina contabiliza 614, Ribeirão Claro tem 432, Barra do Jacaré soma 252, Bandeirantes possui 122, São José da Boa Vista contabiliza 135 e Santana do Itararé registra 112 casos.

Além do número de casos ser preocupante na maioria dos municípios, a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, que engloba a maior parte dos municípios do Norte Pioneiro, está entre as cinco regionais de saúde com os maiores números de casos confirmados em todo o Paraná.