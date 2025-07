Torcidas lotam Ginásio de Esportes na abertura da Copa Futsal 2025 em Sengés

MELHOR DO PARANÁ Há 1 dia Estudante de Sengés se destaca em iniciativa do Governo Federal e vai representar o Paraná em Brasília Flávia Bueno Olímpio, do Colégio Estadual do Campo Lauro Sangreman de Oliveira, é a primeira aluna do Norte Pioneiro a vencer o Programa Jovem Senador e ter a oportunidade de conhecer o Senado