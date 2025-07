Roubo de caminhonete termina em perseguição e dois suspeitos presos

Redação - Folha Extra

SENGÉS - Um assalto que teve como objeto o roubo de uma caminhonete realizado na cidade Ponta Grossa terminou com dois homens presos no município de Sengés, nos Campos Gerais. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (01).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, tudo começou quando uma caminhonete Ford Ranger foi roubada na noite da segunda-feira (30) na cidade de Ponta Grossa. Durante as diligências, as equipes policiais foram informadas de que o veículo havia sido levado para cidade de Sengés.

Com isso, as equipes policiais reforçaram o policiamento no município e, já na madrugada da quarta-feira, se depararam com o veículo. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor empreendeu fuga, mas acabou colidindo contra um poste. Com isso, um dos suspeitos foi preso em flagrante, enquanto o outro conseguiu fugir para uma área de mata.

Já durante o dia, o gerente de um hotel entrou em contato com a Guarda Municipal após ficar sabendo do caso e suspeitar de um dos hóspedes. Com apoio da PM, os agentes foram ao local e verificaram as imagens do sistema de vigilância sendo constatado que o suspeito que estava no hotel era o mesmo envolvido no assalto. Com isso, dele foi preso.

Frente aos fatos, os dois indivíduos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil de Jaguariaíva para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Os policiais ainda apreenderam dinheiro, a caminhonete e roupas utilizadas durante o crime.