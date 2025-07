Associação de Mães de Autistas de Wenceslau Braz realiza bazar beneficente neste domingo

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – No próximo domingo (06), a Associação de Mães de Autistas de Wenceslau Braz (AMA-WB) realizará um bazar beneficente afim de arrecadar fundos para custear os tratamentos com psicóloga, nutricionista e fonoaudiólogo que são ofertados gratuitamente para as mães que fazem parte da Associação.

O bazar será realizado entre as 09h00 e 16h00 do domingo, no prédio Andraus, na esquina da rua dos Expedicionários com a Barão do Rio Branco. De acordo com a Associação, o bazar contará com peças a partir de R$ 2, com roupas adulto e infantil, calçados, bolsas, bijuterias, utensílios domésticos, tapetes e outras peças que também estarão disponíveis.

A reportagem da Folha conversou com a presidente da Associação, Veríssima Calazani Alves, que destacou a importância do bazar para dar continuidade aos atendimentos que são disponibilizados pela AMA às mães que integram a Associação.

“O bazar será realizado para que nós possamos adquirir recursos e pagar os profissionais que atendem as mães da AMA. Nós temos a fonoaudióloga, psicóloga e nutricionista, são três profissionais, e atendemos cerca de 60 pessoas por semana, e não temos auxílio do Governo por enquanto, então precisamos arrecadar esse dinheiro de alguma forma”, destacou.

Nas redes sociais, o secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Rogério Carboni, divulgou um vídeo prestando apoio à divulgação do bazar, destacando a importância da Associação e demonstrando apoiar a causa.