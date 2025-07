Estudante de Sengés se destaca em iniciativa do Governo Federal e vai representar o Paraná em Brasília

Flávia Bueno é a primeira aluna da região a vencer o Concurso, e vai ser a representante do Paraná no Senado Federal. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

SENGÉS – A região do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, tem um motivo mais que especial para comemorar. Pela primeira vez na história, uma redação da região foi reconhecida como a melhor do Paraná pelo Concurso de Redação do Programa Jovem Senador, promovido pelo Senado Federal. A grande vencedora é a jovem Flávia Bueno Olímpio, estudante de 16 anos do Colégio Estadual do Campo Lauro Sangreman de Oliveira, localizado no Distrito Ouro Verde, na cidade de Sengés.

“Quando entrei no concurso, não achei que tinha chance nenhuma. Foram poucas semanas de preparação, e a professora Tamyres foi essencial nesse processo. A ajuda dela foi muito valiosa para mim”, destacou Flávia.

Com o feito inédito, Flávia se tornará a primeira aluna da região a representar o Paraná em Brasília. Como premiação por ter sido eleita a aluna com a melhor redação em todo o Estado, Flávia embarcará para a capital federal, onde participará de debates, conhecerá o funcionamento do Senado Federal e vivenciará a rotina dos parlamentares ao lado de outros 25 estudantes, cada um representando um Estado do País.

A notícia veio na tarde da última segunda-feira (30), e nesta terça-feira (01), Flávia participou de uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha. À reportagem, a jovem contou que a notícia da vitória foi recebida com surpresa. “Eles avisaram que ia vir alguém aqui na escola para contar sobre o programa, mas eu não sabia que tinha ganhado. Daí contaram que eu fiquei em primeiro lugar do Paraná na redação. Fiquei muito feliz e contente com a notícia”, disse Flávia.

Da esquerda para a direita, Keila Velasque, assessora pedagógica, Tamyres Carneiro, professora, Flávia Bueno, vencedora do Concurso, e Cristiane Caporaso, coordenadora do Concurso. Foto: Divulgação

Segundo ela, vencer o concurso parecia algo quase impossível, pelo fato de morar em um bairro simples e por nunca ter feito uma redação dissertativa-argumentativa antes. “Quando entrei no concurso, não achei que tinha chance nenhuma. Foram poucas semanas de preparação, e a professora Tamyres foi essencial nesse processo. A ajuda dela foi muito valiosa para mim”, destacou.

“Eu venho de um bairro simples, e nunca achei que conseguiria algo assim. Também nunca andei de avião, e essa será a minha primeira vez. Estou muito ansiosa e feliz para que esse dia chegue logo”, afirmou animada em pensar na viagem.

A notícia da vitória também foi recebida com grande entusiasmo pela família de Flávia. “A minha mãe festejou comigo. Meu pai estava trabalhando e ficou sabendo por mensagem, mas disse que ficou muito contente pela minha conquista. Meu irmão, que também estuda no colégio, ficou muito feliz também”, contou entusiasmada.

Com a conquista, Flávia será acompanhada pela professora Tamyres Carneiro Branco Ribeiro, que a ajudou na redação, na viagem à Brasília. “Acho que essa viagem vai ser muito legal e vou aproveitar muito. Talvez eu conheça o presidente”, brincou a estudante, empolgada com a oportunidade.

Para o diretor do colégio, Marcio Padilha, a conquista de Flávia é motivo de imenso orgulho. “Ver uma aluna da nossa escola, de um bairro tão simples, representar o Paraná no Senado Federal é algo que nos emociona. É um reconhecimento do trabalho de toda a equipe e do talento dos nossos estudantes”, disse.

Já o Chefe do NRE de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni, destacou a importância da conquista para a valorização da educação pública. “Esse resultado mostra a força da nossa rede de ensino e o potencial dos nossos jovens. É um exemplo de que, com incentivo e dedicação, é possível transformar vidas”, afirmou.

Contudo, conforme explica Cristiane Caporaso, coordenadora do Concurso, junto de sua assessora, Keila Velasque, Flávia, juntamente com os outros estudantes selecionados nos outros estados, participarão da Semana de Vivência Legislativa, entre os dias 18 e 22 de agosto, onde vivenciarão diversas atividades no Senado Federal. “Lá, ela e os outros jovens de todo o Brasil conhecerão o funcionamento do Senado, participarão de debates e vivenciarão a rotina dos parlamentares”, comentou Cristiane.