Cursos de artesanato promovem geração de renda na zona rural de Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Família (SEDESMF), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), está promovendo cursos de artesanato voltados à população da zona rural do município. A iniciativa tem como foco principal o fortalecimento da convivência comunitária, a geração de renda e a promoção da autonomia financeira, especialmente entre as mulheres.

Entre os cursos oferecidos está o de Artesanato em Taboa e Fibra de Bananeira, com carga horária de 56 horas. As aulas ocorrem nas comunidades rurais dos Lanças e Morro Azul, ensinando desde as etapas iniciais de retirada e secagem das fibras até a produção final das peças artesanais. A capacitação oferece conhecimentos práticos e técnicas que permitem às participantes transformar matérias-primas naturais em itens com valor comercial.

A proposta está inserida nas ações de valorização do trabalho artesanal e incentivo ao empreendedorismo local. O resultado das formações já é perceptível: mulheres que participaram de turmas anteriores dos cursos passaram a expor e vender seus produtos na Feira da Lua, evento tradicional da cidade. A participação conta com o apoio da SEDESMF, que oferece suporte técnico, acompanhamento e estímulo às expositoras.

As ações integram a política pública municipal voltada ao desenvolvimento de habilidades produtivas nas comunidades do interior. Com o envolvimento direto das participantes, os cursos também promovem o resgate de saberes tradicionais e o aproveitamento de recursos naturais locais, aliando sustentabilidade à geração de renda. A SEDESMF e o Senar continuam com cronograma de formações para o segundo semestre, buscando ampliar o alcance das capacitações e fortalecer o protagonismo feminino na área rural.