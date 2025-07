Após violações de túmulos, prefeitura de Wenceslau Braz anuncia instalação de segurança no cemitério municipal

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – Após a repercussão das recentes violações de túmulos, a prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, informou que está adotando providências para reforçar a segurança no Cemitério Municipal. Em entrevista com a Folha, representantes do Executivo municipal confirmaram a instalação de câmeras de vigilância, nova iluminação e a reinstalação das cercas com melhorias estruturais. Além disso, um vigia foi contratado para garantir a segurança do local todas as noites.

O vice-prefeito Paulo Henrique Lima, mais conhecido como Rick, foi o primeiro a confirmar a informação. Ainda na última quarta-feira (25), logo após o registro da primeira violação, o vice-prefeito contou à reportagem que medidas já estavam sendo alinhadas e, nesta segunda-feira (30), os representantes responsáveis confirmaram a informação.

“Já estamos estudando algumas medidas e estamos com os projetos prontos para instalar equipamentos de segurança no cemitério”, disse Rick.

Nesta segunda-feira, a reportagem conversou com o prefeito Polaco, que afirmou que algumas medidas já foram tomadas, mas outras aguardam os processos legais para serem realizadas. “O que conseguimos fazer no momento foi colocar um guarda no cemitério”, disse o prefeito.

Já o secretário de Obras, Pedro Luciano, afirmou que outras medidas estão sendo avaliadas, e esperam processos licitatórios para serem realizadas. “Nós vamos colocar câmeras de segurança e iluminação dentro do cemitério, mas isso ainda está em processo de licitação, para ver quanto vai ficar e onde vamos comprar”, disse Pedro à reportagem. O secretário também destacou que as cercas, que ficam em uma das áreas do cemitério, serão modificadas, com adequações para evitar novas invasões.

“As novas cercas já estão comigo para começarmos a trocar. Vamos fazer isso em breve”, destacou.

Pedro também comentou que o vigilante está atuando desde a noite da última quarta-feira (25) na guarda do cemitério e que, junto dele, um cachorro está auxiliando a cuidar do local. Contudo, as novas medidas de segurança devem ser implantadas em breve no cemitério, evitando que situações semelhantes voltem a acontecer.