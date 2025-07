Homem é preso após matar cachorro com facada no Norte Pioneiro

Redação - Portal Ibaiti

IBAITI - Um homem foi preso na tarde do último sábado (28) após matar um cachorro com uma facada no pescoço. O crime foi registrado no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, um homem de 56 anos foi preso em flagrante após dar uma facada no pescoço de um cão chamado Rex. O crime aconteceu no bairro João Edmundo de Carvalho. Os policiais ainda tentaram socorrer o cachorro que foi encaminhado a uma clínica veterinária, mas não resistiu e veio a óbito.

Diante da situação, o agressor foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil onde foi autuado na Lei Sansão que prevê detenção de até cinco anos e multa para crimes praticados contra cães e gatos.