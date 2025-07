Mulher dá facada no peito de homem durante discussão

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO CLARO - Um homem ficou ferido após levar uma facada no peito durante uma discussão com uma mulher. O crime foi registrado na noite desta segunda-feira (30) no município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência onde um home havia levado uma facada. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua José Bernardo de Faria Neia para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com um homem ferido que, ao ser indagado sobre a situação, relatou ter sido atingido com uma facada no peito durante uma discussão com uma mulher sendo que a motivação seria o desaparecimento de um cartão bancário. A mulher, que também estava no local, relatou que o homem não deixou ela sair da residência após o desaparecimento do cartão e, com isso, os dois tiveram uma discussão e ela deu a facada na vítima.

Frente aos fatos, o homem foi atendido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) sendo encaminhado ao hospital do município e, na sequência, transferido para Santa Casa de Jacarezinho devido a gravidade do ferimento. Já a mulher foi detida e encaminhada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.