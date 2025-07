Governo do Estado beneficiou mais de 1,3 mil estudantes com o programa Bons Olhos Paraná

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado já entregou 1.335 óculos para crianças e adolescentes das redes públicas municipal e estadual de diversos municípios do Paraná. A ação é do Programa Bons Olhos Paraná, que tem como objetivo promover saúde visual de estudantes em situação de vulnerabilidade. Nesta sexta-feira (27), foi a vez de Morretes, no Litoral, onde 89 óculos foram entregues a alunos, garantindo que tenham melhores condições de aprendizagem e qualidade de vida. No município, cerca de 2 mil alunos já haviam participado da triagem com atendimento especializado.

Promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e financiado com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), o programa visa atender aproximadamente 67 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, matriculados em escolas estaduais e municipais de 93 cidades paranaenses. Com investimento total estimado em R$ 5,5 milhões, a iniciativa prevê a distribuição gratuita de mais de 10 mil óculos, com foco não apenas na correção visual, mas também na prevenção de casos de cegueira infantil e baixa visão.

Os beneficiados são estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, que passam por triagens e consultas oftalmológicas gratuitas realizadas previamente nas escolas. Os óculos entregues têm lentes com antirreflexo e armações de acetato, unindo conforto e qualidade. A ação visa corrigir problemas de visão que afetam o desempenho escolar, além de contribuir para o bem-estar e inclusão dos alunos.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, que acompanhou a entrega em Morretes, a ação representa uma resposta às necessidades de saúde ocular da infância e juventude paranaenses. “O Bons Olhos Paraná contribui para a melhoria no desempenho escolar e na qualidade de vida dos estudantes”, disse.

O prefeito de Morretes, Junior Brindarolli, afirmou que o programa vai melhorar o rendimento dos estudantes, influenciando nos números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na cidade. “Com certeza, esses óculos vão contribuir para melhores resultados no nosso Ideb, refletindo diretamente na qualidade da educação e, consequentemente, na destinação de mais recursos para o município”, disse.

O profissional autônomo Giorgio de Luca Bet, de 28 anos, é pai de Olívia Ozório Bet, de seis anos, e comemorou a destinação dos óculos para a filha. “Esse projeto é muito importante, porque eu não sabia que minha filha tinha problema de visão. Foi uma surpresa quando ela fez os exames. Quando eu era criança, também tive dificuldade para enxergar e minha mãe precisou arcar com todos os custos. Hoje, ver a Olívia recebendo esse apoio do Estado me deixa muito grato. Ela vai poder estudar melhor e ter mais oportunidades na vida”, ressaltou.

O programa Bons Olhos Paraná dará continuidade às entregas gratuitas de óculos na semana que vem, quando mais de 500 unidades serão levadas aos alunos. As ações começam na quarta-feira (02), com distribuição de 149 óculos em Cantagalo e 113 óculos em Goioxim (Centro-Sul).

Depois, a equipe segue para diversos municípios da região Central do Paraná. Na quinta-feira (03), o programa estará em Palmital realizando a entrega de 113 óculos. Na sequência, vai para Laranjal, onde serão distribuídos 31 óculos, e encerra o dia em Mato Rico, com a entrega de 40 unidades. Terminando o cronograma da semana, será a vez de Santa Maria do Oeste, na sexta-feira (04), onde serão entregues 90 óculos.

Lançado em abril deste ano, o Programa Bons Olhos já contemplou crianças e jovens de outros municípios, como Itaperuçu (376 óculos), Agudos do Sul (140), Tunas do Paraná (171), Guaraqueçaba (64), Bocaiuva do Sul (208), Cerro Azul (172), Doutor Ulysses (50) e Campo do Tenente (65).