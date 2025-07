Temperaturas voltam a cair nesta semana e mínimas podem chegar a 7°C na região

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

A última semana foi marcada por registrar as temperaturas mais baixas deste ano em todo o Paraná e, embora a temperatura tenha subido durante o final de semana, a partir desta segunda-feira (30), uma nova queda de temperatura deve atingir o Norte Pioneiro, derrubando novamente as temperaturas em todos os municípios.

Embora o frio previsto não seja tão intenso quanto à semana anterior, quando cidades da região registraram temperaturas negativas e próximas de 0°C, as temperaturas devem cair significativamente durante a semana, podendo chegar a uma diferença de até 7°C em relação ao início da semana. Nesta segunda-feira, por exemplo, as mínimas ficaram próximas dos 14°C, mas até o meio da semana, devem cair para perto dos 7°C em diversos municípios.

Conforme apontam as previsões do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas mais baixas devem ser registradas em quatro municípios, sendo eles Curiúva, Figueira, Pinhalão e São José da Boa Vista. Em Curiúva, a temperatura mais baixa será na próxima sexta-feira (04), com mínimas de 7°C e máximas de 18°C, enquanto no sábado (05) as mínimas continuam iguais e as máximas podem chegar a 19°C. Já em Figueira, a sexta-feira e o sábado terão as mesmas temperaturas, entre 7°C e 19°C, as mais frias da semana.

Já na cidade de Pinhalão será igual a Curiúva, enquanto em São José da Boa Vista o dia mais frio será apenas no sábado, com as mesmas temperaturas de Figueira. Com as mínimas um grau mais altas, Wenceslau Braz também terá uma das temperaturas mais baixas. Na sexta-feira e no sábado, as mínimas devem ficar em 8°C, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 18°C. São Jerônimo da Serra deve ser um pouco mais frio, tendo em vista que as máximas devem ser 17°C.

Em Japira a temperatura deve ficar entre 8°C e 18°C na sexta-feira, enquanto no sábado, as máximas sobem para 19°C. Em Santana do Itararé, o dia mais frio deve ser no domingo, mas as máximas podem chegar em 21°C, com mínimas de 8°C. Em Ibaiti as mínimas serão as mesmas na sexta-feira e no sábado, sendo que a sexta-feira terá máximas de 18°C e o sábado 19°C. Enquanto isso, em Congonhinhas o dia mais frio será na quinta-feira (03), com mínimas de 8°C e máximas de 17°C.

Por outro lado, alguns municípios terão mínimas de 9°C nesta semana. É o caso de Abatiá, Conselheiro Mairinck, Jundiaí do Sul, Nova Fátima, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé e São Sebastião da Amoreira, que terão a menor temperatura na sexta-feira, com as máximas chegando a 19°C. Vale ressaltar que a previsão aponta as mesmas temperaturas para todas estas cidades na sexta-feira.

Enquanto isso, Siqueira Campos terá o dia mais frio na quinta-feira, com as mínimas em 9°C e as máximas em 16°C. Tomazina terá as máximas um grau mais altas, chegando a 17°C, também na quinta-feira. Em Jaboti, a temperatura será a mesma de Tomazina.

Em contrapartida, outros municípios terão as mínimas em 10°C, ou acima, podendo registrar até 22°C no dia mais frio desta semana. É o caso de Andirá, Assaí, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Outros municípios terão as mesmas mínimas, mas as máximas serão mais baixas.

Na lista entram Carlópolis, que terá máximas de 18°C, Guapirama, com 18°C, Joaquim Távora, com 17°C e Ribeirão Claro, com mínimas de 11°C e máximas de 18°C. Contudo, apesar de o frio não ser tão intenso quanto a semana anterior, a nova queda de temperatura deve afetar todos os moradores da região.