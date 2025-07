Sengés realiza Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa com foco em equidade e participação

A Prefeitura de Sengés, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, reunindo mais de 100 participantes no município. Com o tema “Envelhecimento multicultural e democracia: urgência por Equidade, Direitos e Participação”, o evento teve como objetivo debater políticas públicas voltadas à população idosa e propor ações para a promoção de um envelhecimento digno e participativo.

A conferência contou com a presença do prefeito, do vice-prefeito, do secretário de Governo e da secretária municipal de Assistência Social, além de representantes de diferentes secretarias municipais e da equipe técnica da área social. O encontro foi marcado por momentos de escuta ativa, reflexão e construção coletiva de propostas.

Durante as discussões, foram abordados temas como equidade no acesso a serviços públicos, garantia de direitos e a importância da participação ativa dos idosos na definição de políticas públicas. Os participantes também apresentaram sugestões para fortalecer a rede de proteção social e promover ações integradas que atendam às necessidades específicas da população idosa.

A conferência é uma etapa importante para a formulação de diretrizes que serão levadas às fases regional e estadual, conforme estabelecido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. As propostas elaboradas durante o encontro visam contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e atenta às transformações demográficas e culturais do envelhecimento.