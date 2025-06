Equipes da Saúde de Wenceslau Braz prestam homenagem à enfermeira Ritinha

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – Na tarde desta segunda-feira (30), as equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, prestou a última homenagem à enfermeira Maria Rita, conhecida carinhosamente como Ritinha. A enfermeira, de 38 anos de idade, faleceu no último domingo (29), após anos de dedicação e empenho em cuidar dos pacientes do município, deixando um legado entre os moradores.

O sepultamento de Ritinha aconteceu às 16h30 desta segunda-feira, e, em frente ao Cemitério Municipal, a equipe da Saúde prestou sua última homenagem. Com vans, ônibus e carros da saúde, a equipe se despediu pela última vez da enfermeira, que abalou os moradores com sua partida.

Ritinha tinha 38 anos de idade, e sofria com diabetes. Desde a última semana, a enfermeira estava internada na UTI, e acabou não resistindo e veio a óbito no domingo. Ritinha deixou uma filha pequena e seu marido, Mauro Siqueira, conhecido como Seu Mauro Motorista.