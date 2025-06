Campanha promove ações de saúde mental e prevenção ao uso de drogas em Jaguariaíva

REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), promoveu ao longo do mês de junho a Campanha Junho Branco, com foco na saúde mental e na prevenção ao uso de álcool e outras drogas entre crianças e adolescentes. As ações foram realizadas em escolas da rede municipal de ensino, com coordenação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil (SEMSP) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

As atividades incluíram palestras, rodas de conversa e momentos de escuta ativa, direcionados a estudantes, professores e demais profissionais da educação. O objetivo foi ampliar o diálogo sobre saúde emocional no ambiente escolar, sensibilizando para a importância do cuidado psicológico desde a infância e adolescência, além de abordar estratégias de prevenção ao uso de substâncias psicoativas.

Segundo a coordenação do CAPS de Jaguariaíva, o cuidado com a saúde mental deve ser contínuo e valorizado de forma igual à saúde física. A campanha buscou orientar a comunidade escolar sobre como reconhecer sinais de sofrimento emocional e quando buscar apoio profissional. As abordagens também incluíram informações sobre os riscos do uso precoce de álcool e drogas, reforçando o papel da escola e da família na prevenção.

Durante as ações, profissionais da área da saúde mental destacaram a importância de construir ambientes acolhedores e seguros dentro das escolas, favorecendo o desenvolvimento saudável dos estudantes. As atividades foram adaptadas à faixa etária dos participantes, com linguagem acessível e foco em valores como empatia, respeito e autocuidado.

A campanha Junho Branco integra o calendário de ações preventivas do município, voltadas à promoção da saúde e bem-estar da população. Com o envolvimento de diferentes secretarias e órgãos municipais, a iniciativa reforçou o compromisso de Jaguariaíva com a construção de políticas públicas de saúde mental, especialmente voltadas ao público infantojuvenil.